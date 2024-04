Henrik Watland sendte Herkules foran da han satte inn 1-0 etter 29 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Bortelaget med snuoperasjon

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Magnus Klippen Nilsen for Gjerpen 3, og Dino Hodzic sendte Gjerpen 3 i føringen da han satte inn 2-1 etter et kvarter av andre omgang. Ni minutter før slutt utlignet Noah Leander Heimdal for Herkules. Gjerpen 3 tok ledelsen på nytt ved Fredriksen ni minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-3.

Beholdt plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Herkules på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Gjerpen 3 er på fjerdeplass med seks poeng.

Andreas Dalsegg var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. april. Herkules skal spille mot Langesund, mens Gjerpen 3 møter Skarphedin 2.