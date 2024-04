Bjørk ga Steinkjer ledelsen tidlig i kampen allerede etter fire minutters spill, men Minna Hagström sørget for balanse i Verdal/Inderøy-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 31 minutter. Dominika Katarzyna Fremel sørget for at Steinkjer tok ledelsen igjen med sin scoring åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Steinkjer økte ledelsen

Bjørk scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 etter 52 minutters spill. Linnea Høyem Haukland gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Laura Hoseth Svendsen scoret 4-2-målet for Steinkjer fem minutter senere, og fem minutter før slutt økte Steinkjer ved Mathea Bergsmo. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-5.

Nora Hustad Vada fikk gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Stephen Frank Loxley dømte oppgjøret.

I neste runde skal Verdal/Inderøy måle krefter med Namsos 24. april, mens Steinkjer møter Freidig samme dag.