Etter bare tre minutter tok Leik ledelsen ved Jesper Røe-Gagnås, og Jim Otto Fuglås Martinsen scoret og doblet ledelsen for Leik. Theo Aleksander Tømmerås Dahle økte ledelsen for Leik da han satte inn 3-0 et kvarter før hvilen, og Simen Jønland økte til 4-0 for Leik ett minutt senere. Tiller 3 reduserte til 1-4 ved Mustafa Fadi Alhamoud etter 28 minutters spill. Leik økte ledelsen da Benjamin Finanger satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 5-1, og fem minutter før pause scoret Røe-Gagnås sitt andre mål da han gjorde 6-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-6 til pause.

Målshow i andre omgang

Matias Lillebudal økte ledelsen da han satte inn 7-1 etter et kvarter av andreomgangen, og Dahle satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for bortelaget. Martinsen la på til 9-1 for Leik like etterpå, og etter 60 minutter økte bortelaget ved M. Lillebudal. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 1-10.

Daniel Ignjic (Tiller 3 G16) og Ivar Ingebrigt Midtflå Jønland (Leik 7er G16) fikk begge gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Estin Johnsen Ryen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Leik måle krefter med Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 23. april. Tiller 3 møter Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 1. mai.