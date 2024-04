Sander Elias Moen sendte Donn 2 i ledelsen etter 22 minutter, og Sigurd Nævestad Staveland doblet ledelsen da han satte inn 2-0 ni minutter senere. Donn 2 rykket ytterligere ifra da Even Kvissel Robson økte ledelsen noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Hoshyar Haj Hussein satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Donn 2, og Yafiet Teclemariam Abraham økte ledelsen for Donn 2 da han satte inn 5-0 etter 40 minutters spill. Sju minutter senere fikk bortelaget straffe. Gabreil al Moghrabi satte inn 6-0-målet, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 7-0 etter 58 minutter. Like etterpå var hattricket et faktum for Donn 2-spilleren. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-8.

Alexander Tesfay Weldegebriel fikk gult kort.

Donn 2 klatret til tredjeplass

Etter fredagens kamp er Vigør 2 på femteplass på tabellen med null poeng, mens Donn 2 er nummer tre med tre poeng.

Dahir Mohamed Dahir var dommer.

I neste runde skal Vigør 2 møte Torridal, mens Donn 2 møter Gimletroll 2.