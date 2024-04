Første omgang ble en målløs affære. Det sto 0-0 til pause.

Hånes / Tveit hadde grunn til å juble mot Just

Hånes/Tveit tok ledelsen da en av lagets spillere scoret ti minutter ut i andreomgangen, men to minutter senere scoret en spiller for Just. En av lagets spillere scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 et kvarter før full tid. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-1.

Hånes / Tveit topper serien

Etter torsdagens kamp er Hånes/Tveit nummer én på tabellen med seks poeng, mens Just er på tredjeplass med tre poeng.

Benjamin Moi var dagens dommer.

26. april skal Hånes/Tveit møte Vigør 2, mens Just møter Randesund 3.