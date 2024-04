Første omgang ble en målløs affære. Det sto 0-0 til pause.

Straffescoring

Even Sørhus Moen sendte Kvikne i føringen da han satte inn 1-0 1775 minutter på overtid, men 1779 minutter på overtid scoret en av lagets spillere for Røros. En spiller var uheldig og scoret selvmål for Røros 1780 minutter på overtid. Kristian Rønning sørget for at resultattavla viste 3-1 1838 minutter på overtid, og 1848 minutter på overtid scoret Moen sitt andre mål da han gjorde 4-1. 1850 minutter på overtid fikk Røros straffespark, og Irfan Buljubasic satte inn 2-4-målet. Kvikne rykket ytterligere ifra da Steinar Schärer Nymoen økte ledelsen 1861 minutter på overtid, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Kvikne 1875 minutter på overtid. Chen Kambale Kabulu reduserte til 3-6 1879 minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-6.

Spennende runde i vente

I neste runde skal Røros måle krefter med Tolga-Vingelen/Os/Nansen 25. april. Kvikne møter Alvdal 26. april.