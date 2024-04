Astrup sendte Lia i føringen da han satte inn 1-0 etter 18 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Lia økte ledelsen

Da det var spilt en halv time i andreomgangen, ble vondt til verre for Imås, da Åge Knutson Krogelien doblet ledelsen for Lia. Sju minutter senere la Astrup på til 3-0 for Lia. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-3.

Bendik Sten Jacobsen (Imås) og Marius Astrup (Lia) fikk begge gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter fredagens kamp er Imås på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Lia ligger på tredjeplass med fire poeng.

Andreas Tingstveit Hansen var dommer.

24. april er det ny kamp for Lia. Da møter de Sørfjell 2. Imås skal måle krefter med Lillesand 25. april.