Isabell Selle ga Randesund 2 en tidlig ledelse i kampen etter bare åtte minutters spill, men Jasmine Bettina Marley sørget for balanse i Lillesand-regnskapet da hun satte inn 1-1 ni minutter senere. Etter 33 minutter scoret Selle sitt andre mål da hun gjorde 2-1, og det sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Økte ledelsen

Alise Simonstad satte ballen i mål ni minutter etter sidebytte for Randesund 2 og sørget for at stillingen var 3-1, og Randesund 2 økte ledelsen da Kristina Stephansen satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 4-1. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-4.

Topper serien

Etter mandagens kamp er Lillesand på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Randesund 2 ligger på førsteplass med ni poeng.

Johan Hano var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lillesand bryner seg på Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød 25. april, mens Randesund 2 spiller neste kamp mot Trauma 30. april.