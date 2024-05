Skjervøy fikk kampens første mål etter bare fem minutter da Håkon Johannessen satte ballen i nettet, og seks minutter senere scoret Skjervøy-angriperen igjen da han gjorde 2-0. Samme spiller (Skjervøy G15) scoret 3-0 fra krittmerket etter en halvtimes spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Scoret på straffespark

Etter 52 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da en av lagets spillere reduserte til 1-3. Peder Jørgensen økte ledelsen da han satte inn 4-1 like etterpå. Are Olsvik reduserte for Skarp/Stakkevollan ni minutter før slutt, og ni minutter senere fikk Skarp/Stakkevollan straffespark. Jens Astrup Holm scoret 3-4-målet. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-3.

Fortsatt på åttendeplass

Etter lørdagens kamp er Skjervøy på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Skarp/Stakkevollan er nummer åtte med null poeng.

Espen Johnsen dømte kampen.

13. mai er det ny kamp for Skarp/Stakkevollan. Da møter de Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn. Skjervøy skal måle krefter med Nordreisa 21. mai.