FLIK fikk kampens første mål bare noen minutter ut i første omgang da Yazan Faraj satte ballen i nettet. Mandalskameratene 3s Elliot Amundsen Lindland fikk marsjordre etter 13 minutter, og Sebastian Boyer scoret og doblet ledelsen for FLIK rett etterpå. Faraj satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for FLIK, og Eliah Berg Landsverk la på til 4-0 for FLIK etter 24 minutters spill. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Bagic satte inn 5-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 5-0.

Målshow etter pause

FLIK-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 47 minutter, og FLIK økte ledelsen da Julian Nyvoll Genthner satte ballen i nettet åtte minutter senere. Dermed var stillingen 7-0. FLIK-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 8-0 etter 59 minutters spill, og Simen Thomsen økte ledelsen da han satte inn 9-0 like etterpå. Bagic sikret seg hattrick da han ordnet 10-0 to minutter før slutt, og Jonah Selseng økte ledelsen for FLIK da han satte inn 11-0 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 11-0.

Eliah Berg Landsverk og Faraj pådro seg gult kort.

FLIK topper tabellen

Etter mandagens kamp er FLIK på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Mandalskameratene 3 er nummer sju med null poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal FLIK måle krefter med Hægebostad, mens Mandalskameratene 3 møter Mandalskameratene 2.