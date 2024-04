Johanna Fedeler ga Birkenes ledelsen tidlig i oppgjøret allerede etter seks minutters spill, og sju minutter senere doblet Imenes ledelsen. Gimletroll 2 reduserte til 1-2 ved Amanda Ege Tveit et kvarter før hvilen. Elice Skomedal Kræmer sørget for Birkenes-jubel da hun satte inn 3-1 tre minutter før pause, og like etterpå la Imenes på til 4-1. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4 til pause.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter pause. Dermed endte kampen 1-4.

Åsa Lindtveit (Gimletroll 2) og Christina Stray Imenes (Birkenes) fikk begge gult kort.

Klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Gimletroll 2 nummer seks på tabellen med ett poeng, mens Birkenes er på andreplass med fire poeng.

Mido Cembic var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 8. mai. Gimletroll 2 skal spille mot Våg, mens Birkenes møter Lyngdal.