Beqqali ga Lyngbø 2 ledelsen tidlig med sitt mål før det første minuttet var omme, og Lyngbø 2 doblet ledelsen da Margit Amalie Jøsendal satte inn 2-0 sju minutter senere. Kristina Hillestad økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter kun ti minutters spill. Valborg Andrea Gausereide Bertelsen reduserte til 1-3 et kvarter før pause. Ved pause var stillingen 3-1.

Var suverene i andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Beqqali igjen da hun gjorde 4-1, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Karoline Markussen satte inn 5-1 for Lyngbø 2. Vibeke Walseth Gran økte til 6-1 for Lyngbø 2 etter 70 minutter, og Lyngbø 2 rykket ytterligere ifra da Sara Refvik Hove økte ledelsen åtte minutter senere. Martine Kolstø Korsøen la på til 8-1 for Lyngbø 2 åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 8-1.

Lyngbø 2s Martine Kolstø Korsøen fikk se det gule kortet.

Lyngbø 2 topper serien

Etter lørdagens kamp er Lyngbø 2 på topp i divisjonen på tabellen med ni poeng, mens Nordhordland er nummer ni med tre poeng.

Kanagaratnam Nagendran dømte kampen.

5. mai skal Lyngbø 2 møte Smørås, mens Nordhordland møter NHHI.