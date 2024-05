Haugen (Fosen) scoret på straffe etter kun seks minutters spill, og Martin André Indstrand doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 et kvarter før sidebytte. Tre minutter senere scoret Haugen sitt andre mål da han gjorde 3-0, og Indstrand økte til 4-0 to minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Scoring fra elleve meter

Haugen fikk sitt hattrick noen minutter ut i andre omgang, og noen minutter etter pause fullførte Indstrand sitt hattrick. Daniel Kjørsvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Fosen seks minutter etter sidebytte. Fredrik Sandness satte ballen i eget mål for Fosen rett etterpå. Haugen la på til 8-1 for Fosen etter et kvarter av andreomgangen, og fire minutter senere fikk Fosen straffe. F. Sandness scoret 9-1-målet. Fosen rykket ytterligere ifra da Kjartan Kjøsnes økte ledelsen etter 66 minutter, og Espen Sandness satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Etter 69 minutters spill la Ola Magnus Riseth på til 12-1 for Fosen, og fem minutter senere økte Fosen ved Kjøsnes. Etter 77 minutter var hattricket et faktum for 25-åringen, og Riseth scoret igjen da han gjorde 15-1 rett etterpå. Fosen økte ledelsen da Trond Magnus Lund satte ballen i nettet to minutter før slutt. Dermed var stillingen 16-1, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 17-1 fire minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 17-1.

Fosens Daniel Kjørsvik fikk se det gule kortet.

Troner øverst

Snåsa har tapt de siste to kampene.

Etter søndagens kamp er Fosen serieleder på tabellen med ti poeng, mens Snåsa er på tiendeplass med ett poeng.

Egil Helge Rønning var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Snåsa prøver seg mot Rørvik 2 11. mai, mens Fosen spiller neste kamp mot Flatanger 2 dagen etter.