Tare Haugan Sellæg sendte Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 foran da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutter, og Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 var på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da Viktor Høknes Gjellesvik satte inn 2-0. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 et kvarter før hvilen, og noen minutter før pause økte Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 ved Ivar Gomo. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Økte ledelsen

En spiller reduserte for Remyra 2 to minutter etter sidebytte. Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 økte ledelsen da Aleksander Holvik Arnøy satte ballen i nettet ett minutt senere. Dermed var stillingen 5-1, og etter 53 minutters spill vartet Viktor Høknes Gjellesvik opp med hattrick. Peder Asle Flatnes satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-1.

Arnøy fikk gult kort.

Vuku 2 / Stiklestad 2 / Leksdal 2 beholder andreplass

Etter torsdagens kamp er Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 nummer to på tabellen med sju poeng, mens Remyra 2 er på niendeplass med null poeng.

Geir Mediås var dommer i oppgjøret.

Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 spiller neste kamp mot Charlottenlund 2 5. mai, mens Remyra 2 bryner seg på Malvik 3/Hommelvik 3 9. mai.