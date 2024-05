Adrian Aastrøm Østbye sendte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 i føringen etter et kvarter. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Vestbyen 2 / Nationalkameratene 2 / Sverresborg 2 var suverene i andre omgang

Sindre Brandtzæg Olden doblet ledelsen for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 da han satte inn 2-0 ti minutter ut i andreomgangen, og Salim Chakker satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 ett minutt senere. Rohulla Mohammadi økte ledelsen da han satte inn 4-0 et kvarter før full tid, og Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 ti minutter senere. Tre minutter før slutt reduserte Jakob Bøe Skåren til 1-5 for Astor 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-1.

Rohulla Mohammadi pådro seg gult kort.

Vestbyen 2 / Nationalkameratene 2 / Sverresborg 2 beholder femteplass

Etter fredagens kamp er Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Astor 2 er nummer seks med null poeng.

Elias Asrih var dagens dommer.

10. mai er det ny kamp for Astor 2. Da møter de Trond 2. Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 skal måle krefter med Trond 2 15. mai.