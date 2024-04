Nationalkameratene 2 tok ledelsen da en spiller scoret før det første minuttet var spilt, og Adriana Tørstad Pettersen scoret og doblet ledelsen for Nationalkameratene 2 fem minutter senere. Nationalkameratene 2 rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen etter tolv minutters spill. Ni minutter senere scoret en spiller sitt andre mål da hun gjorde 4-0, og resultatet sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-0.

Nationalkameratene 2 var suverene i andre omgang

Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Nationalkameratene 2 et kvarter før slutt, og Sara Grmay Hadgu la på til 6-0 for samme lag fire minutter senere. Etter 65 minutter fullførte Adriana Tørstad Pettersen sitt hattrick, og like etterpå økte samme lag ved Olivia Rognan Moe. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 8-0.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Etter tirsdagens kamp er Nationalkameratene 2 nummer sju på tabellen med seks poeng, mens Utleira er på tolvteplass med null poeng.

Erle Faksvåg Kvernmo dømte oppgjøret.

I neste runde skal Nationalkameratene 2 møte Fosen 2, mens Utleira møter Astor 2.