Håkon Ishak Tangerås ga Nordhordland ledelsen etter 14 minutters spill, men Nicolas Hisdal Kjerstad utlignet da han satte inn 1-1 etter 28 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Varegg/Sandviken tok ledelsen da Olav Fjellanger Veseth scoret da det var spilt et kvarter av andre omgang, men ti minutter senere utlignet Sivert Larsen Feyling (strøket) for Nordhordland. Varegg/Sandviken tok ledelsen igjen da Eimund Ottesen Aarøy satte inn 3-2 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-3.

Lewend Sardar Afandy (Nordhordland G15) og Kjerstad (Varegg/Sandviken G15) fikk begge gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter oppgjøret står både Nordhordland og Varegg/Sandviken med tre poeng.

Joakim Skår dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Nordhordland skal spille mot Kvernbit, mens Varegg/Sandviken møter Åsane.