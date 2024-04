Ørsta tok ledelsen ved Aleah Rebbestad bare noen minutter ut i kampen, og Andrine Sofie Mo Holen doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter kun ti minutters spill. Aleah Rebbestad økte ledelsen for Ørsta da hun satte inn 3-0 rett etterpå, og samme spiller gjorde hattrick etter 18 minutter. Noen minutter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Lilli Sundalskleiv satte inn 5-0 for Ørsta. Etter 35 minutters spill reduserte Sara Viktoria Fricova til 1-5 for Volda. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1.

Målshow i andre omgang

Sju minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Lilli Sundalskleiv satte inn 6-1, og Aleah Rebbestad økte ledelsen da hun satte inn 7-1 seks minutter senere. Madelene Almestad la på til 8-1 for Ørsta etter 62 minutter, og like etterpå scoret Ørsta-angriperen igjen da hun gjorde 9-1. Josefine Lande reduserte til 2-9 fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 9-2.

Klatret til tredjeplass

Ørsta tok sin første seier denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Ørsta på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Volda ligger på sjuendeplass med null poeng.

Fredric Lianes var dommer i kampen.

7. mai er det ny kamp for Volda. Da møter de Brattvåg/Norborg/Ravn. Ørsta skal måle krefter med Stranda 9. mai.