Mari Husevåg sendte laget sitt i ledelsen da hun satte inn 1-0-målet allerede etter tre minutters spill, men sju minutter senere scoret Lene Hovde for Ørsta 3 7er. Ørsta 3 7er tok ledelsen ved Marita Ness etter 14 minutter, og 37-åringen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 seks minutter senere. Emblem 7er reduserte til 2-3 ved Vilde Husevåg etter 26 minutters spill. Ørsta 3 7er-spiller Bente Iren Tangen satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2, og etter 45 minutter økte avstanden mellom lagene da Hovde satte inn 5-2 for Ørsta 3 7er. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-5.

Dro ifra

Ness laget hattrick da hun ordnet 6-2 fire minutter etter sidebytte, og Tangen scoret igjen da hun gjorde 7-2 ti minutter senere. Hovde fikk sitt hattrick etter 64 minutters spill. Karina Honningsvåg gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 3-8 rett etterpå. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-8.

Tok over andreplassen

Emblem og Ørsta 3 står begge med tre poeng.

13. mai skal Emblem møte Langevåg/Sula, mens Ørsta 3 møter Larsnes.