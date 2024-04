Ramfjord tok ledelsen da Bjørn Ove Klingenberg Larsen scoret allerede etter ti minutter, men Martin Varmedal-Haugan sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fire minutter senere. Even Nikolai Nordås sendte Fløya 2 i føringen etter 32 minutters spill, og Lodin Wiborg sørget for at resultattavla viste 3-1 fem minutter senere. Fem minutter før hvilen la Andreas Pedersen Strømsnes på til 4-1 for Fløya 2. Ved pause var stillingen 3-1.

Straffemål

Simen Løge la på til 5-1 for Fløya 2 etter 70 minutter, og Jørgen Bæck satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Fløya 2 rett etterpå. Etter 77 minutters spill fikk Fløya 2 straffe, og Nikolai Tønder Istad-Pedersen scoret 7-1-målet. Martin Bertheussen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Fløya 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-1.

Mats Rystad (Ramfjord) og William Dahl (Fløya 2) fikk begge gult kort.

Fløya 2 topper tabellen

Etter mandagens kamp er Fløya 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Ramfjord ligger på tolvteplass med null poeng.

Bjørn Egil Bauge var kampleder.

Ramfjord spiller neste kamp mot Ringvassøy 2. mai, mens Fløya 2 bryner seg på Stakkevollan 6. mai.