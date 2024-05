Elias Wold ga Ringvassøy en tidlig ledelse i kampen etter kun fem minutter, og Ringvassøy doblet ledelsen da Trond Espen Alsèn Bjørkestad satte inn 2-0 ti minutter senere. Birk Sindre Hegstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Ringvassøy etter 24 minutters spill, og Brujordet økte ledelsen for Ringvassøy da han satte inn 4-0 fem minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Dominerte etter hvilen

28-åringen la på til 5-0 for Ringvassøy noen minutter ut i andreomgangen, og Bjørkestad scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 etter 57 minutter. Ni minutter senere vartet Brujordet opp med hattrick, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Ringvassøy. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 8-0.

Ringvassøys Mathias William Martinsen pådro seg gult kort. For Valhall fikk Andres Mauricio Duque Giraldo og Håkon Aakerøy gult kort.

Topper serien

Valhall har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter fredagens kamp er Ringvassøy på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Valhall er nummer seks med ni poeng.

Ragnar Brage Dahl var dagens dommer.

1. juni er det ny kamp for Valhall. Da møter de Senja 2. Ringvassøy skal måle krefter med Skarp 2 3. juni.