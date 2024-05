Verken AaFK Fortuna 2 eller Volda maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

AaFK Fortuna 2 hadde grunn til å juble mot Volda

Etter 58 minutter tok AaFK Fortuna 2 ledelsen ved Amalie Røys, men Hanna Andanes sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 åtte minutter senere. Tilseth sørget for at AaFK Fortuna 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring minuttet før full tid, og rett etterpå scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 3-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

AaFK Fortuna 2s Linnea Fosseng Sjøholt pådro seg gult kort.

AaFK Fortuna 2 topper tabellen

AaFK Fortuna 2 har vunnet fem av sine seks siste kamper.

Etter onsdagens kamp er AaFK Fortuna 2 serieleder på tabellen med 18 poeng, mens Volda er nummer fem med tre poeng.

Stig Finnøy Amdam var dommer.

29. mai er det ny kamp for Volda. Da møter de Herd. AaFK Fortuna 2 skal måle krefter med Aksla 3. juni.