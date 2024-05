Egge/Steinkjer tok ledelsen ved Viktor Dalbu før det første minuttet var spilt, men Terje Olsson sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Benjamin Smalås sendte Egge/Steinkjer i føringen igjen da han satte inn 2-1 etter 38 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 til pause.

Vinne så rødt

Vinne måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Kasper Holmsberg Hugdahl ble sendt av banen etter 62 minutters spill, og Julian Christopher Sæther sørget for at stillingen var 3-1 etter 80 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-3.

Vinnes Iver Grande Gudding, Robin Hjelde-Fernando og Sindre Indahl pådro seg gult kort. For Egge/Steinkjer fikk Emre Amadeus Binde gult kort.

Vinne beholder sjuendeplass

Etter onsdagens kamp er Vinne nummer sju på tabellen med seks poeng, mens Egge/Steinkjer er på tredjeplass med ti poeng.

Kristofer Turøy var dagens dommer.

29. mai skal Vinne møte Astor 2, mens Egge/Steinkjer møter Namsos.