Jasmine Bettina Marley sendte Lillesand/Amazon 2 i føringen da hun satte inn 1-0 etter 25 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Tomine Langmyr utlignet for Randesund 2 etter et kvarter av andreomgangen, og Emma Kvam Lysø (Randesund 2) scoret fra ellevemeteren da det var spilt en halv time i andre omgang. Randesund 2s Iselin Glomset scoret på straffe like etterpå. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-3.

Lillesand/Amazon 2s Jelena Tanaskovic og Cecilie Jørgensen fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Lillesand/Amazon 2 på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Randesund 2 er på topp i divisjonen med 15 poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lillesand/Amazon 2 bryner seg på Vindbjart 29. mai, mens Randesund 2 spiller neste kamp mot Kristiansandkameratene.