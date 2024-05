Trygg/Lade 2 tok ledelsen da Jonas Fjerstad satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte. Miran Najdat Dawoud utlignet da han satte inn 1-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Trygg / Lade 2 var suverene i andre omgang

Andersskog sendte Trygg/Lade 2 foran på nytt da han satte inn 2-1 sju minutter etter hvilen, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 seks minutter senere. Fjerstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Trygg/Lade 2. etter 73 minutter reduserte Rissa da David Barseth Bakken satte inn 2-4-målet. Andersskog gjorde hattrick rett etterpå, og Joakim Gulbrandsen Hjørnevik la på til 6-2 fire minutter før slutt. Andersskog scoret igjen da han gjorde 7-2 to minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-2.

Trygg/Lade 2s Joakim Gulbrandsen Hjørnevik fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Etter torsdagens kamp er Trygg/Lade 2 nummer fem på tabellen med ti poeng, mens Rissa er på sjuendeplass med sju poeng.

Ali Husein Husein var dommer i kampen.

I neste runde skal Trygg/Lade 2 møte Leksvik, mens Rissa møter Kattem.