Hovding 7er fikk en kjempestart på kampen da Kim-Andre Nilsen Moe sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i første omgang, og Hovding 7er var på farten igjen etter kun seks minutter. De doblet ledelsen da Rydland satte inn 2-0. Hovding 7er økte ledelsen da Simen Nilsen satte ballen i nettet etter 17 minutters spill. Dermed var stillingen 3-0. Jakob Lie Frantzen reduserte for Sotra 2 7er rett etterpå. Rydland scoret igjen da han gjorde 4-1 etter 22 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4.

Målbonanza etter pausen

Sotra 2 7er reduserte til 2-4 ved Niklas Ekerhovd noen minutter etter pause. Noen minutter ut i andre omgang økte Hovding 7er ved Danny Sæverud, og åtte minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Rydland. Fem minutter senere reduserte Sotra 2 7er da Ekerhovd satte inn 3-6-målet. Mads Nilsen la på til 7-3 for Hovding 7er et kvarter før full tid, og Moe satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. M. Nilsen scoret sitt andre mål da han gjorde 9-3 etter 55 minutters spill, og M. Nilsen laget hattrick da han ordnet 10-3 ett minutt senere. Etter 60 minutter scoret Rydland sitt fjerde mål da han gjorde 11-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-11.

Topper tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Sotra 2 på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Hovding er på førsteplass med 16 poeng.

Atle Reiersen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hovding måle krefter med Eidsvåg (Hordaland), mens Sotra 2 møter Arna-Bjørnar.