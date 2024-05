Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Vindbjart og Gimletroll. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Tok alle poengene

Benjamin Frustøl sendte Gimletroll i ledelsen etter 52 minutters spill, og Sebastian Svela fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Matas Maceika gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 62 minutter. Bilel Lazri gjorde 3-1 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-3.

Vindbjarts Noh Samson Amare fikk gult kort. For Gimletroll fikk Nikolay Seljevoll Strand og Ola Esperås Thunberg gult kort.

Fortsatt på sjetteplass

Dermed har Gimletroll vunnet fire kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Vindbjart nummer tolv på tabellen med fem poeng, mens Gimletroll er på sjetteplass med 15 poeng.

Thor Håversen var dommer i oppgjøret på Moseidmoen Umbrokunstgress. 74 tilskuere fikk med seg kampen.

31. mai er det ny kamp for Vindbjart. Da møter de Fløy. Gimletroll skal måle krefter med Greipstad samme dag.