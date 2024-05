Sondre Sandnes Sandland sendte Kviteseid i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 16 minutter, og August Mikelskas scoret og doblet ledelsen for Kviteseid etter 28 minutters spill. Ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Olav Kleivstaul satte inn 3-0. Stillingen sto seg til pause. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 3-0.

Var suverene i andre omgang

August Mikelskas økte ledelsen da han satte inn 4-0 noen minutter etter hvilen, og ni minutter ut i andreomgangen fullførte samme spiller sitt hattrick. August Mikelskas økte til 6-0 for Kviteseid rett etterpå, og Kviteseid rykket ytterligere ifra da Jhoemel David Bebing Demandante økte ledelsen etter et kvarter av andre omgang. Ett minutt senere scoret August Mikelskas igjen da han gjorde 8-0. Adrian Michelsen reduserte for Gjerpen/Fossum etter 57 minutter. Abdalrahman Yehya Shamia satte ballen i nettet og økte ledelsen minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 9-1.

Kviteseid leder serien

Etter onsdagens kamp er Kviteseid på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Gjerpen/Fossum ligger på fjerdeplass med fire poeng.

Pål Michael Solis var kampleder.

Gjerpen/Fossum spiller neste kamp mot Sauherad 4. juni, mens Kviteseid møter Brevik 8. juni.