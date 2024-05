Bare noen minutter ut i kampen tok Østsiden Askøy ledelsen ved Naomi Ava Shirindel, men Hilde Mathea Veland sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter kun fem minutters spill. Bergen Nord 2 tok ledelsen da Nila Bratshaug Fransson satte inn 2-1 tre minutter senere, men Shirindel utlignet for Østsiden Askøy etter 40 minutter. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-2.

Var suverene i andre omgang

Bergen Nord 2 tok ledelsen igjen da Lied scoret noen minutter ut i andreomgangen, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Fransson sitt andre mål da hun gjorde 4-2. Leah Andrine Dame Pedersen økte ledelsen for hjemmelaget da hun satte inn 5-2 et kvarter før slutt, og Lied satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for samme lag like etterpå. Bergen Nord 2-angriperen gjorde hattrick da det var spilt en halv time i andreomgangen. Ti minutter senere fullførte Shirindel sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var sesongens første seier for Bergen Nord 2.

Bergen Nord 2 og Østsiden Askøy står begge med tre poeng.

Rune Nesheim var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Bergen Nord 2 måle krefter med Nymark 2 1. juni, mens Østsiden Askøy møter Minde samme dag.