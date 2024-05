S. Hansen sendte Start i føringen etter 20 minutters spill, og åtte minutter senere doblet Start ved Anny Kerim-Lindland. Karoline Fredriksen økte ledelsen for Start da hun satte inn 3-0 etter 35 minutter, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Tomine Enger satte inn 4-0 for Start. June Kvamsø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Start noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-0.

Scoret på straffespark

S. Hansen scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-0 noen minutter ut i andreomgangen. Etter 66 minutters spill fikk Start straffe, og S. Hansen scoret fra ellevemetersmerket. Seks minutter før slutt økte Start ved innbytter Erika Madelén Hageberg, og Start økte ledelsen da innbytter Maja Kronborg satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 9-0. Etter 90 minutter scoret Hageberg sitt andre mål da hun gjorde 10-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 10-0.

Ny runde - nye muligheter

Nanset har gått poengløse av banen i alle kampene sine så langt i årets sesong.

Etter søndagens kamp er Start på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Nanset ligger på tiendeplass med null poeng.

Kampen ble dømt av Ronny Hauene. 659 tilskuere fikk med seg oppgjøret på Sparebanken Sør Arena.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Start måle krefter med Stabæk 2, mens Nanset møter Fana.