Hermanstad sendte Stjørdals-Blink i ledelsen etter 45 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Kamplederen ga rødt

Eidsvold Turn måtte avslutte kampen med ti mann etter at innbytter Christopher Notoane ble sendt i dusjen da det var spilt et kvarter av andre omgang, og sju minutter senere doblet Stjørdals-Blink ved Karl Martin Rolstad. Hermanstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Stjørdals-Blink seks minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-3.

Eidsvold Turns Kristian Bjerknes Håkenstad pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Eidsvold Turn på femteplass på tabellen med 16 poeng, mens Stjørdals-Blink er nummer seks med 14 poeng.

Jonas Johnsen var kampleder. 287 tilskuere fulgte kampen på Myhrer stadion.

1. juni er det ny kamp for Stjørdals-Blink. Da møter de Gjøvik-Lyn. Eidsvold Turn skal måle krefter med Skeid 2. juni.