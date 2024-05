Luna tok ledelsen ved Både allerede etter seks minutter, og etter 23 minutters spill doblet Mathias Larsen Olderkjær ledelsen. Ruben Kristian Tollefsen reduserte til 1-2 for Stokmarknes 2 fire minutter senere. Etter 35 minutter scoret Både sitt andre mål da han gjorde 3-1, og Luna-angriperen gjorde hattrick fire minutter senere. Ved pause var stillingen 1-4.

Straffemål

Tollefsen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-4 etter 57 minutters spill. Like etterpå la Både på til 5-2 for Luna. Da det var spilt en halv time i andre omgang, reduserte Aleksander Eilertsen til 3-5 for Stokmarknes 2, og Stokmarknes 2s Tollefsen scoret 4-5 fra ellevemetersmerket etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-5.

Stokmarknes 2s Aryan Mohammed Jalal og Johnny Stikholmen pådro seg gult kort. For Luna fikk Brian Antonsen Ingebrigtsen gult kort.

Tok steg på tabellen

Det var Stokmarknes 2s andre tap på rad.

Etter tirsdagens kamp er Stokmarknes 2 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Luna er nummer fire med seks poeng.

Adrian Berg-Sollund dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Stokmarknes 2 skal spille mot Sortland 2, mens Luna møter Stålbrott.