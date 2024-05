Gauldal tok ledelsen da Petter Klemmetvoll scoret før det første minuttet var spilt, men Jesper Florholmen-Eriksen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 ni minutter senere. Teodor Steinhanses Ulset sendte Freidig 2 i føringen et kvarter før sidebytte, men Jonas Stavsøien Høen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 etter første omgang.

Tok alle poengene

Haugen sørget for at Gauldal tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 46 minutter, og to minutter senere scoret Gauldal-spilleren sitt andre mål da han gjorde 4-2. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-4.

Hassan Kamal Hassan fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Freidig 2 nummer fem på tabellen med ni poeng, mens Gauldal er på sjetteplass med seks poeng.

Tinius Warløs Næss var kampleder.

24. mai er det ny kamp for Gauldal. Da møter de Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2. Freidig 2 skal måle krefter med Malvik 2/Hommelvik 2 25. mai.