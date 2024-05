Adelén Langdal sendte Stranda foran da hun satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, men sju minutter senere utlignet Amelia Solowinska for Brattvåg/Norborg/Ravn. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Luna Hammerbekk Graber sendte Brattvåg/Norborg/Ravn i føringen noen minutter ut i andreomgangen, og Thea Drangå Klemetsen sørget for at stillingen var 3-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Etter 60 minutter reduserte Ine Hjelle Aslaksen til 2-3 for Stranda. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Stranda leder serien

Etter onsdagens kamp ligger Brattvåg/Norborg/Ravn på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Stranda er på førsteplass med tolv poeng.

Fredrik Olai Langlo var dommer.

I neste runde skal Brattvåg/Norborg/Ravn måle krefter med Blindheim 2 22. mai, mens Stranda møter Volda samme dag.