Søgne fikk en drømmestart på kampen da Cedric Johan Olsen-Rasmussen sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i kampen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Cornelius Garlie sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter ut i andre omgang, og Gimletroll tok føringen da Audun Sletta Håland satte inn 2-1 etter 60 minutters spill. Olsen-Rasmussen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål to minutter før slutt. Gimletroll tok ledelsen på nytt da Bilel Lazri scoret like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Klatret til sjetteplass

Etter torsdagens kamp er Gimletroll nummer seks på tabellen med tolv poeng, mens Søgne er på tolvteplass med fire poeng.

Anders Kjølberg Frisnes dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. mai. Gimletroll skal spille mot Vindbjart, mens Søgne møter Fløy.