Etter 18 minutters spill tok Mosjøen 2 ledelsen ved Kristian Valrygg. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Brønnøysund med snuoperasjon

August Isar Bøkestad Andreassen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 62 minutter, og Brønnøysund tok ledelsen da Maciej Soboczynski scoret seks minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-2.

Mosjøen 2s Ole-Magnus Sirijord, Andreas Nyland Christoffersen og Kristian Valrygg fikk gult kort. For Brønnøysund fikk Maciej Soboczynski og Henning Gladsø gult kort.

Fortsatt på sjuendeplass

Etter onsdagens kamp er Mosjøen 2 på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Brønnøysund er nummer seks med seks poeng.

Destin Makumbu var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Mosjøen 2 spiller neste kamp mot Sandnessjøen 20. mai, mens Brønnøysund spiller mot Rana 2 26. mai.