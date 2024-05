Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Hadde grunn til å juble

Steinkjer tok ledelsen ved Amanda Østvik etter 57 minutters spill. Tre minutter senere ble vondt til verre for Mjølner, da Rine-Lovise Nikolaisen doblet ledelsen for Steinkjer. Mjølner reduserte til 1-2 ved Ida Fossem etter 66 minutter. Ane Troset Saur satte ballen i mål etter 77 minutters spill for vertene og sørget for at stillingen var 3-1. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 3-1.

Amalie Strømme (Mjølner) og Ane Troset Saur (Steinkjer) fikk begge gult kort.

Tok over andreplassen

Etter søndagens kamp er Steinkjer på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Mjølner er nummer åtte med fire poeng.

Kampen ble ledet av Erik Plahn. 252 tilskuere så kampen på Guldbergaunet Tobb Arena.

I neste runde skal Steinkjer måle krefter med KFUM 26. mai. Mjølner møter Medkila 28. mai.