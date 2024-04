Lucas Hjertøy ga Austevoll en tidlig ledelse i kampen, og etter kun åtte minutter doblet Jonathan Skår ledelsen til Austevoll. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Aleksander Lauvik Ramsay satte inn 3-0 for Austevoll, og etter 16 minutters spill scoret Skår igjen da han gjorde 4-0. Isak Drivenes Blix satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Austevoll, og Hjertøy scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-0 seks minutter senere. Esrom Gebremedhn Weldu satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for hjemmelaget et kvarter før hvilen, og vertene rykket ytterligere ifra da Endre Hovland økte ledelsen like etterpå. Noen minutter før pause scoret Blix sitt andre mål da han gjorde 9-0, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 9-0.

Målshow i andre omgang

Austevoll-spilleren gjorde hattrick seks minutter etter sidebytte, og samme lag økte ledelsen da Ramsay satte ballen i nettet tre minutter senere. Dermed var stillingen 11-0. Austevoll-spilleren laget hattrick da han ordnet 12-0 etter 56 minutter, og Elias Blix Tøkje satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Etter 66 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Ramsay satte inn 14-0, og Weldu scoret sitt andre mål da han gjorde 15-0 sju minutter senere. Nicolas Moldestad Hylin økte til 16-0 for Austevoll etter 79 minutter, og 17-åringen la på til 17-0 for Austevoll fem minutter senere. Fire minutter før slutt vartet Weldu opp med hattrick, og rett etterpå var hattricket et faktum for Hylin. Ett minutt før slutt la samme spiller på til 20-0 for vertene. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 20-0.

Erlend Wattø Højgaard pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Ken Roger Solberg dømte oppgjøret.

23. april er det ny kamp for Austevoll. Da møter de Lyngbø. Vadmyra/Mathopen skal måle krefter med Norheimsund/Øystese samme dag.