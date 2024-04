Ørsta tok ledelsen da Oskar Langlo Moe scoret etter 13 minutter, og Ørsta doblet ledelsen da Kasper Hovde Brekk satte inn 2-0 tre minutter senere. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Ørsta, og Brage Vatne Haram økte ledelsen for Ørsta da han satte inn 4-0 noen minutter før hvilen. To minutter før pause la Kevin Tran Winjevoll på til 5-0 for gjestene. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-5.

Dominerte etter hvilen

Etter 46 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Kevin Ness Skogen satte inn 6-0 for bortelaget. Vanylvens en av lagets spillere var uheldig og scoret selvmål fire minutter senere. Fire minutter før slutt økte Ørsta ved Brian Winjevoll Sætre. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-8.

Mye å se fram til neste runde

Tor Henning Andersen dømte kampen.

22. april er det ny kamp for Vanylven. Da møter de Blindheim 2. Ørsta skal måle krefter med Sykkylven 2 samme dag.