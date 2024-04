Laura Hoseth Svendsen sendte Steinkjer/Sørlia i ledelsen allerede i første minutt, og Steinkjer/Sørlia doblet ledelsen da Ylva Enoksen Stakset satte inn 2-0 sju minutter senere. Etter 15 minutter reduserte Strindheim ved Victoria Gaddass Sand. Steinkjer/Sørlia-spiller Leah Guin Lunde satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Etter en halvtimes spill reduserte Strindheim da Sofie Ege Husby satte inn 2-3-målet, og det sto seg til pause. Ved pause var stillingen 3-2.

Strindheim kunne juble til slutt

Fem minutter ut i andreomgangen scoret Sofie Ege Husby for bortelaget, og Maline Heimen ga Strindheim ledelsen etter 52 minutter. Sofie Ege Husby sikret seg hattrick da hun la på til 5-3 ni minutter senere, og tre minutter før slutt scoret Maline Heimen sitt andre mål da hun gjorde 6-3. Ylva Enoksen Stakset scoret igjen da hun gjorde 4-6 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-6.

Laura Hoseth Svendsen (Steinkjer/Sørlia J14) og Leona Lund Kvalshaug (Strindheim J14) fikk begge gult kort.

Klatret til niendeplass

Etter lørdagens kamp er Steinkjer/Sørlia nummer ti på tabellen med to poeng, mens Strindheim er på niendeplass med tre poeng.

Riad Faisal Darwich dømte kampen.

Strindheim møter Sverre/Nessegutten 3. mai, mens Steinkjer/Sørlia spiller neste kamp mot Flatås dagen etter.