Natalia Chrusciel sendte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg i ledelsen da hun satte inn 1-0 et kvarter før pause, og Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg doblet ledelsen da Kajsa Millie Martinussen satte inn 2-0. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg rykket ytterligere ifra da June Misund Gaustad økte ledelsen seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Målfest etter hvilen

Noen minutter ut i andreomgangen økte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg ved Ingrid Kristine Helgesen Hammerdal, og I. Snøfugl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for samme lag. Sverre/Nessegutten reduserte til 1-5 ved en av lagets spillere etter et kvarter av andre omgang, og Mia Stundzaite Sundal gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-5 seks minutter senere. I. Snøfugl økte ledelsen da hun satte inn 6-2 etter 61 minutters spill. Mie Meland Hestmo reduserte for gjestene like etterpå. Aurora Dahlhaug-Teigen økte til 7-3 for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg tre minutter før slutt, og tre minutter senere la Elise Katmo Thorsvik på til 8-3 for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-3.

Troner på topp

Etter lørdagens kamp ligger Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Sverre/Nessegutten er på 13. plass med null poeng.

Henning Moe var dommer.

Sverre/Nessegutten spiller neste kamp mot Trygg/Lade/Trond 20. april, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg møter Flatås tre dager senere.