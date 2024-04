Caspian Udland Nodeland sendte Giv Akt i føringen allerede etter tre minutter, og ti minutter senere doblet Giv Akt ved samme spiller. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-0.

Hægebostad sikret poengdeling

Tre minutter etter hvilen var hattricket et faktum for Giv Akt-angriperen. Hægebostad reduserte til 1-3 ved Jone Eiken rett etterpå, og et kvarter før slutt reduserte gjestene ved en spiller. En av lagets spillere sørget for at resultattavla viste 4-2 tre minutter senere. Etter 60 minutters spill reduserte Henrik Andersen til 3-4 for samme lag. Giv Akt var uheldig og satte ballen i eget mål åtte minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-4.

Spennende runde i vente

Richard Sannes var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Giv Akt måle krefter med Kvinesdal, mens Hægebostad møter Lyngdal 2.