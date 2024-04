Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Charlottenlund og Meldal. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Var suverene i andre omgang

Fem minutter etter pause tok Meldal ledelsen ved Jessica Elshaug Husdal, og Nicole Brustad doblet ledelsen for Meldal da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. Hedda Hoel Storetvedt satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Meldal. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, reduserte Anneli Furu til 1-3 for Charlottenlund. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Astri Melien Trojanowski satte inn 4-1 for Meldal. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-4.

Meldal topper serien

Etter onsdagens kamp er Charlottenlund på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Meldal er på førsteplass med seks poeng.

Symeon Aris Paysanidis var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Meldal møter Freidig 2 29. april, mens Charlottenlund spiller neste kamp mot Freidig 2 6. mai.