Jenny Vågnes Gresdal sendte Sula/Langevåg 2 foran da hun satte inn 1-0 etter kun sju minutter. Åtte minutter senere ble vondt til verre for Valldal, da Anna Hellevik Sagdahl doblet ledelsen for Sula/Langevåg 2. Jenny Vågnes Gresdal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sula/Langevåg 2. noen minutter før hvilen reduserte Valldal da Hedda Myklebust Vestre satte inn 1-3-målet. Noen minutter før pause vartet Jenny Vågnes Gresdal opp med hattrick. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-4.

Sula / Langevåg 2 holdt stand etter pause

Seks minutter ut i andreomgangen ble avstanden mellom lagene mindre da Vilja Fuglem reduserte til 2-4. Etter 53 minutters spill la Rojen Naser på til 5-2 for Sula/Langevåg 2. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-5.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Valldal på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Sula/Langevåg 2 ligger på førsteplass med seks poeng.

Napewa Zikama dømte oppgjøret.

I neste runde skal Valldal måle krefter med Hasundgot 1. mai, mens Sula/Langevåg 2 møter Sunnylven samme dag.