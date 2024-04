Søgne tok ledelsen etter 20 minutter, men Ida Løken Gunnufsen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 sju minutter senere. Luna Grummedal-Engenes sendte Søgne i ledelsen på nytt da hun satte inn 2-1 fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Målshow etter pause

Malin Haugland satte ballen i mål etter 59 minutters spill, og Maya Gnananandan Bentsen økte ledelsen da hun satte inn 4-1 like etterpå. Emilie Skuggedal Hanssen økte til 5-1 for Søgne seks minutter før slutt, og Luna Grummedal-Engenes scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-1 to minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-6.

Hanssen pådro seg gult kort.

Lillesand beholder niendeplass

Søgne har tatt tre poeng i alle kampene denne sesongen.

Etter torsdagens kamp ligger Lillesand på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Søgne er på andreplass med seks poeng.

Inge Berulvson Berg var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lillesand måle krefter med Torridal, mens Søgne møter Vigør 2.