Nord tok ledelsen da Emilie Landsverk Mikkelsen satte inn 1-0 etter 33 minutter. Ved pause sto det 1-0.

Publikum fikk mye å juble for

Sofie Sollihagen Nilsen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 noen minutter etter pause. Sju minutter etter sidebytte tok Nord ledelsen på nytt ved Hedda Birkeland Bergtun, men Thea Hirth Hovden utlignet da hun satte inn 2-2. Mikkelsen scoret igjen da hun gjorde 3-2 etter 60 minutters spill, og Bergtun scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-2 fire minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-2.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter torsdagens kamp ligger Nord på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Trio er på fjerdeplass med tre poeng.

Andreas Hellebekken Fludal var dagens dommer.

22. april er det ny kamp for Nord. Da møter de Haugar 2. Trio skal måle krefter med Vard Haugesund 2 25. april.