Bårtvedt ga Nordhordland 2 ledelsen tidlig i oppgjøret med sin scoring allerede etter fem minutter, men Marko Ashiya Berhe sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Bårtvedt sendte Nordhordland 2 foran igjen da han satte inn 2-1 ti minutter ut i andreomgangen, og fem minutter før slutt fullførte Nordhordland 2-angriperen sitt hattrick. Kasper Johan Nord Kjerland reduserte til 2-3 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-3.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Åsane 3 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Nordhordland 2 er nummer to med fire poeng.

Ane Soldal Fauske var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Åsane 3 skal spille mot Hausvik, mens Nordhordland 2 møter Bergen Nord 2.