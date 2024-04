Aleksander Kalvø Jakobsen sendte Blindheim 2 i ledelsen etter bare ti minutters spill, men Espen Brekke Sunde utlignet da han satte inn 1-1. Aleksander Kalvø Jakobsen sørget for at Blindheim 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring sju minutter senere, og etter 18 minutter vartet Blindheim 2-spilleren opp med hattrick. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Blindheim 2 like etterpå, og Blindheim 2 rykket ytterligere ifra da Magnus Vik-Slettvoll økte ledelsen etter 25 minutters spill. William Nærø Nordal økte til 6-1 for vertene to minutter senere, og noen minutter før pause la Aleksander Kalvø Jakobsen på til 7-1 for Blindheim 2. Aleksander Kalvø Jakobsen økte ledelsen da han satte inn 8-1 to minutter før sidebytte, og Aleksander Kalvø Jakobsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for samme lag. Lagene gikk til pause på stillingen 9-1.

Målshow i andre omgang

Fem minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Sølve Bjørdal Hanken satte inn 10-1. Rett etterpå reduserte Adrian Rey Taculod Cenabre til 2-10 for Vanylven. Etter 43 minutter var Vanylven uheldig og satte ballen i eget nett. William Nærø Nordal økte ledelsen for Blindheim 2 da han satte inn 12-2 et kvarter før slutt, og samme spiller laget hattrick da han la på til 13-2 fem minutter senere. Vanylven reduserte til 3-13 ved Cenabre etter 65 minutters spill. Blindheim 2 økte ledelsen da Magnus Trygstad satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 14-3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 14-3.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Blindheim 2 på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Vanylven er nummer ti med null poeng.

Ian William Elkington var kampleder.

I neste runde skal Blindheim 2 måle krefter med Sykkylven 2 1. mai, mens Vanylven møter Spjelkavik 2 samme dag.