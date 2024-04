Sindre Emiil Rimereit sendte Vindbjart i ledelsen bare noen minutter ut i første omgang. Etter 15 minutter fikk Vindbjart straffe, og Jet Kevin Ryen-Read scoret fra straffemerket. Donn reduserte til 1-2 ved Oliver August Daland fem minutter senere, og Donn utlignet til 2-2 da 17-åringen satte ballen i mål etter 37 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Målshow i andre omgang

Vertene tok føringen da Valdemar Andersen satte inn 3-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Erlend Hauge satte ballen i mål et kvarter før slutt for samme lag og sørget for at stillingen var 4-2. Samme spiller økte ledelsen for samme lag da han satte inn 5-2 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-2.

Bjørnar Rimereit fikk se det gule kortet.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Donn på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Vindbjart ligger på sjuendeplass med tre poeng.

Jesper Vidringstad Abrahamsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Donn møte Våg, mens Vindbjart møter Vigør.