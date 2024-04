Jerv tok ledelsen ved Lukas Gebeyaw Aynshet etter 13 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Randesund sikret poengdeling

Jerv doblet ledelsen da Aynshet satte inn 2-0 etter 53 minutter. Simon Alexander Johnson gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Benestad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-2.

Enohlay Pettersen Tim fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Jerv nummer to på tabellen med sju poeng, mens Randesund er på femteplass med fire poeng.

Andreas Tingstveit Hansen var dommer i kampen.

I neste runde skal Randesund måle krefter med Grane Arendal 14. april. Jerv møter Søgne 19. april.